Правительство подписало соглашение с Microsoft о сотрудничестве в области кибербезопасности

Компания «Microsoft Украина» и Государственная служба специальной связи и защиты информации подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве, сообщает Радио Свобода.

Договоренности достигнуты в рамках программы безопасности GSP (Government Security Program). Корпорация Microsoft предоставит Госспецсвязи бесплатный доступ к исходному коду и технических данных о свое программное обеспечение.

Читайте такжеMicrosoft: Перелицензирование программного обеспечения в Крыму не требуется«Microsoft будет предоставлять оперативную информацию о глобальных киберугрозах и источниках сетевых атак, об участниках кибератак на уровне IP-адресов, что будет способствовать предупреждению и реагированию на инциденты в цифровом пространстве», - объясняет директор по технической политике «Майкрософт Украина» Михаил Шмелев.

Участниками такой программы сотрудничества является лишь 20 стран в мире. Украина стала второй страной Европы (после Польши), которая присоединилась к новому формату GSP.