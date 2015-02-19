В прошлом году на Землю обрушилось более 100 тонн космического мусора

Более 600 вышедших из строя спутников, отработавших ступеней ракет и других обломков космических аппаратов сгорели в прошлом году полностью или частично в плотных слоях атмосферы на обратном пути к Земле, передает ТАСС.

Как сообщил американский еженедельник Space News, такие данные были представлены NASA в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, где обсуждалась проблема "уборки космического мусора".

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По оценкам специалистов, в прошлом году мусорный дождь из космоса был сильнее обычного из-за высокой солнечной активности, которая подняла границу земной атмосферы и заставила устремиться к поверхности планеты часть космического хлама, остававшегося на низких орбитах. Американские эксперты считают, что общая масса "металлических осадков" превысила 100 тонн. Много ли обломков долетело до Земли, уцелев при прохождении через плотные слои атмосферы, выяснить невозможно, но зато известно, что никто из людей от этого не пострадал.

Сотрудники NASA говорят, что после этого в космосе стало немного чище. По их словам, количество предметов размером не менее 10 см, попадающих в каталог космического мусора, уменьшилось. В то же время общая масса отслуживших свой век спутников и фрагментов носителей, вращающихся на орбите, выросла за последние десять лет с 5 тыс. до 6,7 тыс. тонн.