цей матеріал доступний українською

Впервые в истории в открытый космос выйдут сразу две женщины

14:57, 21 февраля 2019
Наука и IT
45 0
В открытый космос выйдут сразу две женщины / фото nasa.gov

Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеРоссийский космонавт рассказал, что отверстие в "Союзе" просверлили изнутри

"Как я понимаю, на данный момент мы с Макклейн назначены на выход в открытый космос", - сказала Кук на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 

Сегодня межведомственная комиссия ЦПК подтвердила, что основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на МКС готовы к полету. 

Известно, что первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. С тех пор экипажи, которые выходят в космос, никогда не состояли только из женщин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #космос#космонавты МКС