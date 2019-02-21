Впервые в истории в открытый космос выйдут сразу две женщины

Это будет первый полет женщин в космос с 1984 года.

В этом году впервые в истории в открытый космос планируется выход сразу двух женщин - американок Энн Макклейн и Кристины Кук.

Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает РИА Новости.

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"Как я понимаю, на данный момент мы с Макклейн назначены на выход в открытый космос", - сказала Кук на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Сегодня межведомственная комиссия ЦПК подтвердила, что основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на МКС готовы к полету.

Известно, что первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. С тех пор экипажи, которые выходят в космос, никогда не состояли только из женщин.