Apple может выпустить сразу две новых модели iPhone

Об этом сообщает Газета.ру по информации ITProPortal.

По одним данным, iPhone 6s будет представлен как несколько упрощенная версия современных iPhone 6 и появится параллельно с «умными» часами Watch в первой половине года.

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По другой информации, оба смартфона, iPhone 6S и iPhone 7, будут представлены традиционно для компании в сентябре.

Указана и предполагаемая дата осеннего анонса — 8 сентября, как и в прошлые годы — второй вторник месяца.