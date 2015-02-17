Apple может выпустить сразу две новых модели iPhone

18:10, 17 февраля 2015
Наука и IT
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Компания Apple может выпустить в этом году сразу две новых модели смартфонов — iPhone 6s и iPhone 7.

REUTERS

Об этом сообщает Газета.ру по информации ITProPortal.

По одним данным, iPhone 6s будет представлен как несколько упрощенная версия современных iPhone 6 и появится параллельно с «умными» часами Watch в первой половине года.

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По другой информации, оба смартфона, iPhone 6S и iPhone 7, будут представлены традиционно для компании в сентябре.

Указана и предполагаемая дата осеннего анонса — 8 сентября, как и в прошлые годы — второй вторник месяца.

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