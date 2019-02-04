Галактика Млечный путь оказалась довольно «изогнутой» и «закрученной»

Ученые установили, какую форму на самом деле имеет наша галактика.

В соответствии с человеческими представлениями о галактиках во вселенной, если посмотреть на Млечный путь издалека, то можно увидеть яркий центр, вокруг которого вращается большой диск звезд и газов. И все это имеет относительно плоскую и стабильную форму.

Однако, ученые поставили под сомнение это описание. На самом деле наша галактика чем дальше от центра тем больше «изогнутая и закрученная», пишет Newsweek. Исследователи из австралийского Университета Маккуори и Китайской академии наук сделали свое открытие, создав новую 3D-карту Млечного пути, которая позволила лучше определить форму галактики.

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«Обычно мы представляем спиральные галактики плоскими, как Андромеда, которую можно легко увидеть в телескоп», - сказал соавтор исследования Ричард де Грийс.

Однако, воссоздать облик галактики, находясь в ней, не так уж и просто.

«Чрезвычайно трудно вычислить расстояние от Солнца до точек в наружном газовом диске Млечного пути без малейшего представления, на что в действительности похож диск галактики», - сказал китайский ученый Чен Сяондин.

Чтобы создать свою 3D-карту, ученые воспользовались помощью 1339 крупных пульсирующих звезд, известных как Классические цефеиды, которые в 20 раз массивнее, чем Солнце и 100 тысяч раз ярче. Подсчитав продолжительность их периодов пульсирования, астрономы смогли точно вычислить, насколько далеко они расположены. Расстояние до звезд было использовано в качестве маркеров, чтобы определить пределы галактики и даже ее краев.

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В результате, ученые пришли к выводу, что газообразный водород на краях галактики – это не тонкая плоскость. Диск имел бы вид искривления в форме буквы “S”, если бы на него смотрели издалека.

«Мы обнаружили, что S-образный диск искривлен во все более закрученном спиральном узоре», - сказал Де Грийс.

По мнению исследователей, такая форма может быть результатом большой вращательной силы, произведенной массивным внутренним диском галактики.