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Китайцы вырастили хлопок на обратной стороне Луны

11:10, 15 января 2019
Наука и IT
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На Луне взошли первые семена хлопка / скриншот видео CGTN

Это стало первым успешным биологическим экспериментом, проведенным людьми на Луне. Об этом сообщает Китайское телевидение.

Сообщается, что вместе с хлопком на спутник были также доставлены картофель, резуховидка, семена рапса, плодовая муха и дрожжевые грибки. Таким образом ученые пытаются создать на Луне мини-биосферу.

Как сообщал УНИАН, 3 января китайский аппарат "Чанъэ-4" приземлился на "темную" сторону Луны и показал её первые фото.

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Теги: #Китай#Луна#растения