Китайцы вырастили хлопок на обратной стороне Луны
11:10, 15 января 2019Наука и IT
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Это стало первым успешным биологическим экспериментом, проведенным людьми на Луне.
На Луне взошли первые семена хлопка / скриншот видео CGTN
На обратной стороне Луны проросли первые семена хлопка, доставленные на спутник Земли космическим аппаратом "Чанъэ-4".
Это стало первым успешным биологическим экспериментом, проведенным людьми на Луне. Об этом сообщает Китайское телевидение.
Сообщается, что вместе с хлопком на спутник были также доставлены картофель, резуховидка, семена рапса, плодовая муха и дрожжевые грибки. Таким образом ученые пытаются создать на Луне мини-биосферу.
What does the first plant on the moon look like？ pic.twitter.com/Re0FCUi0HO— CGTN (@CGTNOfficial) January 15, 2019
Как сообщал УНИАН, 3 января китайский аппарат "Чанъэ-4" приземлился на "темную" сторону Луны и показал её первые фото.
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