Китайцы вырастили хлопок на обратной стороне Луны

Это стало первым успешным биологическим экспериментом, проведенным людьми на Луне.

На обратной стороне Луны проросли первые семена хлопка, доставленные на спутник Земли космическим аппаратом "Чанъэ-4".

Это стало первым успешным биологическим экспериментом, проведенным людьми на Луне. Об этом сообщает Китайское телевидение.

Сообщается, что вместе с хлопком на спутник были также доставлены картофель, резуховидка, семена рапса, плодовая муха и дрожжевые грибки. Таким образом ученые пытаются создать на Луне мини-биосферу.

What does the first plant on the moon look like？ pic.twitter.com/Re0FCUi0HO — CGTN (@CGTNOfficial) January 15, 2019

Как сообщал УНИАН, 3 января китайский аппарат "Чанъэ-4" приземлился на "темную" сторону Луны и показал её первые фото.