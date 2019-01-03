Впервые в истории: китайский аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны (фото)
Китайский аппарат "Чанъэ-4" 3 января в 4:26 по киевскому времени совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.
Это первый космический аппарат, прилунившийся на обратной стороне спутника Земли, сообщает Хinhua.
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"Китайская станция "Чанъэ-4" совершила посадку на обратной стороне Луны в четверг, став первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на неизученной стороне, которая никогда не видна с Земли", - говорится в сообщении.
Сообщается, что зонд сел в кратере Карман – это огромный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
На борту станции находится луноход, который обследует место посадки и проведет геологические и астрофизические эксперименты.
Также китайский телеканал GGTN опубликовал первый снимок обратной стороны Луны, сделанный зондом "Чанъэ-4".
#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8pic.twitter.com/ReORkkPcq3— CGTN (@CGTNOfficial) 3 января 2019 г.