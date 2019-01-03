цей матеріал доступний українською

Впервые в истории: китайский аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны (фото)

08:47, 03 января 2019
Наука и IT
1702 0
Китайский зонд прислал первый снимок с обратной стороны Луны / фото GGTN

Это первый космический аппарат, прилунившийся на обратной стороне спутника Земли, сообщает Хinhua.

Читайте такжеПолет на Марс: астронавт, облетевший Луну, сделал скандальное заявление

"Китайская станция "Чанъэ-4" совершила посадку на обратной стороне Луны в четверг, став первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на неизученной стороне, которая никогда не видна с Земли", - говорится в сообщении.

Сообщается, что зонд сел в кратере Карман – это огромный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

На борту станции находится луноход, который обследует место посадки и проведет геологические и астрофизические эксперименты.

Также китайский телеканал GGTN опубликовал первый снимок обратной стороны Луны, сделанный зондом "Чанъэ-4".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#Луна