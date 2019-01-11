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Большие черные дыры могут быть путем в космическое гиперпространство

18:14, 11 января 2019
Наука и IT
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Большие черные дыры, которые вращаются, могут быть путем для быстрых космических путешествий / NASA

Один из заветных сценариев научной фантастики говорит о использовании черных дыр в качестве порталов в другое измерение или вселенную. И эта фантазия на самом деле может оказаться ближе к реальности, чем ранее считалось.

Об этом в статье для Newsweek пишет профессор физики Массачусетского университета Гаурав Ханна. Черные дыры остаются одними из самых загадочных объектов во вселенной. Они - следствие того, как мощная гравитация безостановочно уничтожает погибшую звезду, порождая тем самым истинную сингулярность. Такое бывает, когда целая звезда сжимается до единственной точки с бесконечной плотностью. Эта плотная и горячая сингулярность создает дыру в материи самого времени-пространства, открывая вероятные возможности для путешествия в гиперпространстве. То есть в коротком пути через время-пространство, который позволяет преодолевать большие космические дистанции за короткий срок.

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Ученые до этого времени считали, что любой космический корабль, который попытается использовать черную дыру как портал, столкнется с самым худшим. Горячая и плотная сингулярность заставит аппарат расширяться и сжиматься с неприятной амплитудой пока полностью не испарит его.

Ханна пишет, что его команда в Массачусетском университете вместе с коллегами из колледжа Джорджа Гвиннетта обнаружили, что черные дыры по своей природе разные. И если речь идет о черной дыре вроде Сагиттариус А, которая размещена в центре нашей галактики, имеет большой размер и вращается, тогда прогноз для космического корабля сильно меняется. Потому что сингулярность, с которой ему придется столкнуться, будет действовать очень "мягкой", что может позволить мирно пройти сквозь черную дыру.

По мнению ученого, все дело в том, что сингулярность внутри большой черной дыры, которая вращается, технически "слабая". И именно поэтому она не уничтожает объекты, которые с ней контактируют. На первый взгляд этот факт может показаться нелогичным. Но можно провести аналогию с тем, как человек может быстро провести пальцем над свечой, температура пламени которой достигает 2 тысяч градусов по Цельсию, и при этом не обжечься.

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Автор пишет, что вместе с физиком Лиором Бурко он исследовал природу черных дыр на протяжении двух десятилетий. В 2016 году их студентка Кэролайн Маллари, вдохновленная фильмом "Интерстеллар" Кристофера Нолана, решила проверить, действительно ли главный герой Купер смог бы пройти через супермасивную черную дыру Гаргантюа, которая в фильме быстро вращалась и имела массу в 100 миллионов раз большую, чем Солнце. "Интерстеллар" был основан на книге нобелевского лауреата астрофизика Кипа Торна. А физические свойства вымышленной черной дыры Гаргантюа играют центральную роль в сюжете.

Опираясь на расчеты физика Амоса Ори и на собственные вычислительные способности, Маллари построила компьютерную модель, которая воспроизводит все потенциальные физические эффекты для космического корабля или любого другого большого объекта, который бы падал в большую черную дыру вроде Сагиттарус А. Она обнаружила, что при всех условиях падение объекта в такую черную дыру не сопровождалось бы сокрушительным влиянием во время прохождения через так называемый внутренний горизонт сингулярности. А при определенных условиях проход через сингулярность может быть относительно комфортным. Результат исследования указывает на вероятность использования черных дыр такого типа для путешествий через гиперпространство.

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Теги: #космос#изучение космоса#черная дыра поедает галактику