Шведская компания имплантировала своим сотрудникам микрочипы (фото, видео)

В Швеции компания, располагающаяся в высокотехнологичном офисе Epicenter, вживила своим работникам микрочипы.

"Людям, работающим в Epicenter, …, просто нужно подержать руку у входной двери, чтобы войти. Они также могут мановением руки управлять копировальным устройством… Со временем они также смогут заплатить за кофе и бутерброды в кафе прикосновением руки", - сообщает Новое время со ссылкой на The Telegraph.

Людям вживили крошечный чип RFID (radio-frequency identification), размером с рисовое зерно, разработанный шведской компанией по биотехнологиям. В день официального открытия офисного центра, исполнительный директор компании также имплантировал себе такой чип.

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"Сегодняшний день слишком хаотичен - надо помнить все пин-коды и пароли. Не проще было бы просто коснуться рукой? Это совершенно ествественно", - подчеркнул один из сотрудников компании Ханнес Сйоблад.

Сотрудники относятся к такому нововведению по-разному: некоторые ждут очереди, чтобы получить микрочип, другие категорически не планируют этого делать.