Астрономы впервые получили прямой снимок экзопланетной системы

Команда исследователей получила беспрецедентные снимки многопланетной системы HR 8799, состоящей из четырех планет.

Астрономы получили беспрецедентные данные о составе планеты HR 8799c - газового гиганта примерно в семь раз массивнее Юпитера, делающего полный оборот вокруг своей звезды каждые 200 лет.

Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal, пишет Naked Science. Команда применила передовые технологии в Обсерватории Кека на Мауна-Кеа на Гавайях, чтобы подтвердить существование воды в атмосфере планеты и отсутствие метана.

Тогда как другие исследователи уже проводили подобные анализы этой планеты, новые, более точные данные демонстрируют всю мощь совместной работы спектроскопии высокого разрешения и техники адаптивной оптики, корректирующей эффект размытия земной атмосферы.

Делать снимки экзопланет, вращающихся вокруг звезд, - задача не из легких. Свет, идущий от звезды, затмевает планеты, из-за чего их очень сложно увидеть. На данный момент напрямую засняли более дюжины экзопланет, включая HR 8799c и трех ее соседей. Более того, HR 8799 - единственная многопланетная система, чьи планеты удалось снять напрямую, не считая Солнечную систему.

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После получения снимка астрономы могут применять спектрометры для того, чтобы разбить свет планеты, как призма превращает солнечный свет в радугу. Так они могут обнаружить "отпечатки" химических веществ в атмосфере. На сегодня эту стратегию применяли для изучения атмосфер нескольких газовых гигантов.

В дальнейшем ученые планируют проводить эту процедуру для планет меньшего размера, находящихся ближе к своим звездам (чем ближе планета к своей звезде и чем меньше ее размер, тем сложнее ее увидеть).

Цель исследований - поиск химических элементов в атмосферах землеподобных планет, вращающихся в зоне обитаемости вокруг своих звезд. Это могут быть и биосигнатуры вроде воды, кислорода и метана, которые потенциально способны указывать на наличие на планете жизни.

Ранее УНИАН сообщал, что "охотник за планетами" TESS передал на Землю свой первый снимок. Космический аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) сфотографировал яркую звезду R Doradus одной из своих камер.