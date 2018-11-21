В США симуляцию жизни на Марсе переформатировали под колонию на Луне

Последняя марсианская симуляция закончилась провалом.

На протяжении пяти лет небольшая марсианская колония жила на Гавайях за много километров от цивилизации.

Гавайский центр аналогии и симуляций освоения космоса или HI-SEAS действовал под небольшим белым куполом на склоне массивного вулкана под названием Мауна Лоа. Здесь выживать на Марсе учились до шести человек в течение года. Они готовили замороженные блюда, принимали душ по 30 секунд, чтобы сэкономить воду, носили скафандры каждый раз, когда виходили из купола, пишет The Atlantic.

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Чтобы повторить задержку в связи между Землей и Марсом, они ждали 20 минут, чтобы отправить письмо родственникам, а потом еще столько же ожидали поступления ответа. Иногда, засыпая в абсолютной тишине, им действительно казалось, что они на Марсе. Но в феврале этого года что-то пошло не так. Последняя шестая миссия длилась всего четыре дня и была остановлена, когда одного из членов экипажа вынесли на носилках и увезли в больницу. Как оказалось, под куполом произошли проблемы с электрообеспечением. И процесс устранения неисправности закончился тем, что один из членов марсианской программы получил удар током. Других участников миссии тоже эвакуировали.

Были разговоры о том, чтобы шестая команда вернулась. Ведь раненого участника выписали из больницы в тот же день. Однако, проблемы со здоровьем начались у другого члена миссии, и он покинул программу. Симуляция колонии на Марсе не могла продолжаться в составе трех человек. Поэтому целую программу поставили на паузу.

Но купол на Мауна Лао не стоял пустым. Пока Университет Гавайев и NASA расследовали инцидент, состоятельный предприниматель из Нидерландов, который построил купол, подумал, как бы его можно было использовать.

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Хенк Роджерс заработал свое богатство, разрабатывая компьютерные игры. Но его увлекает освоение космоса, а в частности идея построения человеческих поселений в других мирах. Он утверждает, что жизни на Земле, как и программам в его компьютере, нужны резервные копии. Именно поэтому он решил построить купол на Гавайях. А когда последняя симуляция Марса прервалась, он увидел возможность.

Под руководством и при финансировании Роджерса HI-SEAS возобновит свою работу в этом году. Но теперь это будет не марсианская симуляция, а колония на Луне.

«Да ради Бога, это же мой купол. Я не хочу видеть, как он там просто стоит пустой и без дела», - сказал Роджерс.

Предприниматель и так хотел построить новый купол на Мауна Лао специально для симуляции жизни людей на Луне. По его мнению, колонизация естественного спутника Земли – это следующий логический шаг для человеческого освоения космоса, который будет критически важен для будущей миссии на Марс.

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«Я вижу это так: вы только что изобрели каноэ. Сидя на острове Мауи, вы смотите в направлении Ланаи, который просто рядом. А кто-то говорит: «Эй, давай плыть в Англию». А я говорю: давайте сначала доплывем до Ланаи. Давайте научимся жить на Луне, прежде чем начнем попытки жить на Марсе», - сказал Роджерс.