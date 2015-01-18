Московский офис Youtube заблокировал канал ТСН по требованию сепаратистов

Причиной стала жалоба просепаратистского ресурса News-Front на якобы незаконное использование фрагмента их видео в одном из сюжетов ТСН. Сейчас видеоканал ТСН на YouTube не доступен, сообщает пресс-служба 1+1.

"Youtube стал заложником собственных правил, ведь ресурс News-Front неоднократно публично заявлял о возможности использовать свои видео, но в ситуации с влиятельным украинским новостным каналом Youtube просепаратистские СМИ решили изменить правила", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, эта не первая атака на страницу ТСН на YouTube, стала возможной из-за изъянов в системе сервиса, когда удовлетворяются требования даже незаконных протерористичних организаций.

Читайте такжеВедущие ТСН презентовали посвященный защитникам Украины клип ко Дню Вооруженных сил"Пророссийские террористы и российские провластные СМИ пытаются использовать все возможности во время этой гибридной войны. В октябре 2014 года российский телеканал «Звезда», который поддерживает агрессию России в Украине, обратился в московский офис YouTube с аналогичными претензиями", - говорится в сообщении.

В ответ на сегодняшнее блокирование телеканал «1+1» уже направил в представительства YouTube требование возобновить работу аккаунта ТСН и будет требовать отнести Украину к юрисдикции центрального офиса американской компании, ведь Украина находится в состоянии необъявленной войны с Россией и ситуация, когда информационные ресурсы зависят от решений московского офиса, является неприемлемой.

Канал ТСН на YouTube насчитывает более 240 тысяч подписчиков и занимает первое место по аудитории среди новостных программ телеканалов Украины.

Сейчас видео доступно на сайте ТСН tsn.ua .