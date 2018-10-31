Украинцев в ноябре ждет серьезный метеоудар: названы даты
11:34, 31 октября 2018Наука и IT
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По данным ученых, в ноябре магнитосфера нашей планеты будет возбужденной 4, 5, 6, 9 и 11 числа.
Магнитные бури снова обрушатся на Землю / фото flickr.com/photos/nasamarshall
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что в ноябре пять дней магнитосфера Земли будет возбужденной.
Слабая магнитная буря ожидается только в субботу, 3 ноября, (раньше прогнозировалась и 4 числа), передает "Главред".
По данным ученых, в ноябре магнитосфера нашей планеты будет возбужденной 4, 5, 6, 9 и 11 числа.
Как сообщал УНИАН, астрологи дали советы на каждый день ноября.
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