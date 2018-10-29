Гороскоп на ноябрь-2018: астрологи дали советы на каждый день

На первый план выйдет личная жизнь, преимущественно это касается тех, кто до сих пор одинок – им наконец-то удастся встретить спутника своей жизни, но и остальные в обиде не останутся – их отношения войдут в новую, благоприятную, стадию.

В ноябре приятные события по качеству и количеству превзойдут неприятные. На первый план выйдет личная жизнь, преимущественно это касается тех, кто до сих пор одинок – им наконец-то удастся встретить спутника своей жизни, но и остальные в обиде не останутся – их отношения войдут в новую, благоприятную, стадию. Приятные сюрпризы возможны и в профессиональной деятельности.

На какие дни нужно обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок, передает ТСН.

1 ноября. Перешедший в знак Стрельца Меркурий предлагает мыслить масштабно, не размениваясь на мелочи, и смотреть на мир с оптимистической точки зрения.

2 ноября. Возможно недовольство поведением других, что в большинстве случаев приведет к выяснению отношений как цивилизованным – в виде споров и дебатов, так и нецивилизованным – в виде скандалов – образом.

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5 ноября. Венера, находящаяся в ретроградном движении в знаке Весов, вполне может привести в вашу жизнь человека из прошлого – старую любовь, о которой вы до сих пор не можете забыть. Как знать, возможно, вам удастся дважды войти в одну и ту же реку и восстановить отношения, считавшиеся законченными.

7 ноября. Новолуние в Скорпионе в пятнадцатом градусе Аватара, которое произойдет 16:03 по Гринвичу, приведет к недовольству правительством, принявшему новые – непопулярные – законы. В это время многое в жизни будет зависеть от действий каждого конкретного человека, а на первый план выйдут истинные ценности – семья, материнство, родина.

8 ноября. Произойдет событие, которое случается раз в двенадцать лет – планета Юпитер больше чем на год, до декабря 2019-го, зайдет в знак Стрельца, что внесет позитивные перемены в нашу жизнь. В это время можно будет переезжать на ПМЖ, путешествовать, учиться, начинать и расширять бизнес.

К негативным аспектам, которые будут проявляться в это время, можно отнести пренебрежительное отношение к "низшим" слоям общества, склонность к дутым и дешевым сенсациям, зависть и притворство. Можно говорить об отсутствии взаимопонимания между народами и властью: лукавству "верхов" будет противостоять раздражение "низов", выливающееся в бунты и революции. Серьезные международные скандалы чреваты крупными судебными процессами и даже войнами.

9 ноября. Встреча Луны с Меркурием на оси катастроф грозит опасностями на дорогах, поэтому стоит соблюдать осторожность за рулем. Хорошее время для подписания серьезных договоров и заключения выгодных сделок.

11 ноября. Жесткие ограничения, которые будут ощущаться во всех сферах деятельности, станут причиной уныния и эмоциональной подавленности.

14-15 ноября. Чувства, вырвавшиеся из "плена", будут бушевать вместе с погодой, которая несет бури и ураганы.

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16 ноября. Любые вопросы – как профессионального, так и личного характера – рекомендуется решать, используя искусство дипломатии.

17 ноября. Меркурий вступает в ретроградную стадию, и это может стать причиной возвращения нерешенных ранее проблем и людей из прошлого, отношения с которыми по какой-то причине остались незавершенными. Нужно также подготовиться к поломкам разного рода техники, особенно – компьютеров и телефонов. В это время также не стоит делать серьезные покупки, подписывать договора, заключать сделки и вступать в брак. Во второй половине месяца рекомендуется обратить внимание на собственное здоровье – могут активизироваться проблемы с давлением, печенью и ревматизмом.

19-20 ноября. Нужно сдерживать эмоции и амбиции – в противном случае рискуете перессориться с окружающими. Финансовые расчеты потребуют особой тщательности и скрупулезности.

21-22 ноября. Можно устраивать пресс-конференции и презентации, правда, с минимальным использованием технических средств – во время ретроградного Меркурия они могут подвести.

25-26 ноября. Хорошее время для романтических встреч и творчества.

27-28 ноября. Возможны яркие события, укладывающие в старую как мир схему: хлеба и зрелищ!

29-30 ноября. Самое время спуститься с неба на землю, снять розовые очки и посмотреть на мир и происходящие с вами события трезвым, не отягощенным мечтами и фантазиями взглядом.

Как сообщал УНИАН, астролог Павел Глоба рассказал, что сулит гороскоп на ноябрь всем знакам Зодиака.