В Днепропетровской области нашли каменного идола, покрытого языческими и христианскими символами (видео)
11:19, 19 октября 2018Наука и IT
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Историки ошарашены находкой, ведь таких артефактов еще не видели.
Каменного идола, покрытого языческими и христианскими символами, нашли на Днепропетровщине
Уникальную бабу обнаружили на Днепропетровщине. Находку буквально вытащили из-под земли.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Многовекового каменного идола, покрытого христианскими и языческими символами, увидел на кургане студент и сообщил об этом историкам. Те были ошарашены находкой, ведь таких артефактов еще не видели.
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По словам специалистов, вероятнее всего, это языческая статуя средних веков, которую в начале XIX века переделали в православный крест в два с половиной метра высотой.
Фигуру перевезут в исторический музей. Там уже определят точный возраст статуи, изучат полустертые надписи и попытаются объяснить сочетание двух религий.
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