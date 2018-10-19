В Днепропетровской области нашли каменного идола, покрытого языческими и христианскими символами (видео)

Историки ошарашены находкой, ведь таких артефактов еще не видели.

Уникальную бабу обнаружили на Днепропетровщине. Находку буквально вытащили из-под земли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Многовекового каменного идола, покрытого христианскими и языческими символами, увидел на кургане студент и сообщил об этом историкам. Те были ошарашены находкой, ведь таких артефактов еще не видели.

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По словам специалистов, вероятнее всего, это языческая статуя средних веков, которую в начале XIX века переделали в православный крест в два с половиной метра высотой.

Фигуру перевезут в исторический музей. Там уже определят точный возраст статуи, изучат полустертые надписи и попытаются объяснить сочетание двух религий.