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В Днепропетровской области нашли каменного идола, покрытого языческими и христианскими символами (видео)

11:19, 19 октября 2018
Наука и IT
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Многовекового каменного идола, покрытого христианскими и языческими символами, увидел на кургане студент и сообщил об этом историкам. Те были ошарашены находкой, ведь таких артефактов еще не видели.

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По словам специалистов, вероятнее всего, это языческая статуя средних веков, которую в начале XIX века переделали в православный крест в два с половиной метра высотой.

Фигуру перевезут в исторический музей. Там уже определят точный возраст статуи, изучат полустертые надписи и попытаются объяснить сочетание двух религий.

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Теги: #раскопки курганов Украина#Днепропетровщина археологи курган