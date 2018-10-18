Ученые в Антарктиде записали жуткую "песню" ледника (видео)

Своеобразный феномен ученые зафиксировали случайно, во время исследований шельфового ледника "Росса".

Ученые в Антарктиде зафиксировали новое явление - поющий ледник. В сети выложили запись с жуткими звуками, которые образует снег во время ветра.

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Своеобразный феномен исследователи зафиксировали случайно, во время исследований шельфового ледника "Росса", крупнейшего в Антарктиде, говорится в сюжете ТСН. Для этого исследователи установили 34 сверхчувствительных передатчика.

Когда ученые взялись за анализ сейсмических данных, то заметили, что шельф почти непрерывно "поет" на очень низких частотах.

Чтобы человек смог услышать эту мелодию, геофизики ускорили запись в 1200 раз. Говорят, полученные звуки, могли бы стать саундтреком к фильму ужасов.

Как сообщал УНИАН, от Гренландии откололся шестикилометровый айсберг.