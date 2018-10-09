Киберхондрия и киберхордия: ученые заподозрили интернет в создании новых болезней

Исследователи уже обнаружили признаки появления новых патогенных состояний для людей из-за чрезмерного пользования интернетом, но назначать лечение еще рано.

Интернет мог вызвать появление новых патологических состояний у людей, в частности киберхондрии и киберхордии.

Ученые отмечают, что в большинстве случаев использование сети безопасно и доброкачественно. Но оно все же может привести к развитию проблем у некоторых, пишет The Guardian.

Поэтому эксперты призывают провести больше исследований, чтобы лучше понять спектр проблем, вызванных интернетом, а также выяснить, как можно помочь людям, которые от них страдают. Новая организация под названием «Сеть исследований европейской проблематики использования интернета» будет заниматься изучением различных проблем со здоровьем, которые могут вызвать азартные и компьютерные игры, а также порнография онлайн.

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В частности, ученые надеются лучше изучить проблему киберхордии, то есть хронического нежелания удалять собранную в сети информацию, а также киберхондрии – навязчивого желания использовать поисковые системы и сайты с целью найти подтверждение медицинским страхам и самостоятельного установления диагнозов.

«Обычно ипохондрики использовали энциклопедии и медицинские справочники для поисков признаков и симптомов, которые они считали серьезными. Конечно, с эволюцией сети люди теперь ищут там симптомы этих болезней», - пояснила психиатр профессор Наоми Финеберг из Университета Хартфордшира.

По ее мнению, киберхондрия – недооцененная проблема. Ведь она уже достаточно распространена.

«Я несколько раз наблюдала такие случаи в своей клинике», - сказала она.