В Египте нашли гробницу неизвестного фараона

Американские ученые обнаружили в провинции Сохаг гробницу неизвестного ранее фараона. По предварительным выводам ученых, он правил во Второй переходный период Среднего царства, то есть примерно в 1650-х годах до н. э.

Согласно расшифрованным иероглифам на стене гробницы, правителя звали Сенебкей. Эта находка имеет принципиальное значение для историков, поскольку позволит пролить дополнительный свет на период правления Абидосской династии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Судя по гробнице, говорят исследователи, Египет в те времена переживал далеко не лучшие времена.

Сама мумия фараона, которая лежала в деревянном саркофаге внутри гробницы, сложенной из каменных блоков, сохранилась плохо. Однако это не помешало установить рост Сенебкея - 185 см, что по тем временам было скорее исключением, чем правилом. Рядом с мумией находились погребальные сосуды, однако никакой царской утвари или статуэток, традиционно укладываемых в гробницу, обнаружено не было.

Этот факт, а также то, что мумия находится в плохом состоянии и, судя по всему, была ранее перенесена со своего места, позволили археологам сделать вывод, что гробница в древности подверглась разграблению.

Год назад, в январе 2013 года, группа итальянских археологов обнаружила гробницы возрастом более 3 тыс. лет в Долине царей в около египетского города Луксора. Открытие было сделано в ходе раскопок под тем местом, где находился не сохранившийся до нашего времени заупокойный храм Аменхотепа II - седьмого фараона 18-й династии, правившего примерно в 1427-1401 годах до н. э.

В гробницах были найдены остатки деревянных саркофагов и человеческие кости, а также канопы - специальные сосуды, использовавшиеся для хранения внутренних органов и украшенные изображениями четверых сыновей древнеегипетского бога Гора.

Напомним, полиция Египта конфисковала 1,5 тыс артефактов, добытых незаконным путем – СМИ.