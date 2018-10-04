LG презентовала новый флагман V40 ThinQ с пятью камерами

По сути, компания LG обновила модель V40, но сделала это там, где это имеет значение больше всего: экран, аккумулятор и камеры.

Корейская компания LG Electronics представила свой новый флагманский смартфон LG V40 ThinQ.

Главной его особенностью стали тройная основная и двойная фронтальная камеры, сообщает "Новое время" со ссылкой на PCWorld.

По сути, компания LG обновила модель V40, но сделала это там, где это имеет значение больше всего: экран, аккумулятор и камеры. У V40 ThinQ есть надрез, специальная кнопка Assistant, нормальная кнопка питания на боковой панели и разъем для наушников.

V40 ThinQ получил POLED-панель диагональю 6,4 дюйма с разрешением QHD+ (3120 x 1440 пикселей) с соотношением сторон 19.5:9. Задняя крышка выполнена из стекла, прошедшего специальную обработку для достижения матового эффекта. Также на задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.

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Телефон построен на флагманском процессоре Snapdragon 845, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ. Емкость встроенной памяти составляет 64 ГБ.

Основная тройная камера LG V40 ThinQ получила главный объектив с разрешением 12 Мп, углом обзора 78 градусов, оптической стабилизацией и апертурой F/1,5. Оставшиеся два модуля имеют широкоугольные датчики изображения на 16 и 12 Мп с диафрагмой F/1,7.

Основные модули работают со встроенным искусственном интеллектом, а также имеют поддержку Google Lens. Кроме того, система умеет делать сразу три снимка, пользователь может выбрать оптимальный кадр позже. Сдвоенная селфи камера оснащена модулями на 8 и 5 Мп.

Гаджет LG V40 ThinQ защищен по рейтингу IP68 и сертифицирован по стандарту MIL-STD-810G. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч, поддерживается быстрая беспроводная зарядка, а также проводная QuickCharge 3.0. LG V40 ThinQ будет доступен с 18 октября в черном и синем цветах. Его цена составляет $900.