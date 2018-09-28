В Японии показали технологию 7D, которая может заменить все развлечения (видео)

Цель 7D — создать иллюзию, неотличимую от реальности.

В Японии открылся целый зоопарк без настоящих животных: все обитатели — 7D-проекции. Это совершенно потрясающий опыт, потому что посетители могут наблюдать животных в пространстве, тщательно воссоздающем их натуральную среду обитания.

Все животные также воссозданы до мельчайших подробностей и неотличимы от настоящих, пишет Lifter.

Идея 7D в том, чтобы зритель пережил неповторимый опыт взаимодействия в виртуальной реальности. Изобретение представлено компанией Magic Leap и представляет собой чёткие и яркие голограммы, создающие сверхреалистичные образы.

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Но технология включает в себя не только визуальную сторону: здесь есть запахи, звуки и даже ощущения. Цель — создать иллюзию, неотличимую от реальности. Пока что этот проект находится в стадии развития, но продвинутые места типа Японии и Дубая уже дают возможность полюбоваться результатами в общественных местах.

Это прекрасная идея — если она приживётся, возможно, мы сможем отказаться от содержания диких зверей в неволе и полностью заменить их виртуальными копиями.

Посмотрите видео из 7D-зоопарка: