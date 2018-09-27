В NASA объявили о новом плане по поиску инопланетян

Ученые собираются искать другие цивилизации с помощью отслеживания технологических следов.

NASA готовится к поискам других разумных цивилизаций и объявило, как именно будет это делать. Суть новых поисков в отслеживании технологических следов.

Как пишет Newsweek, речь идет о сигналах от технологий, которые поступают с других точек галактики, а не с Земли. Человечество как разумный вид отправило за свою историю много различных сигналов в космос со дня первой радиотрансляции более чем 100 лет назад. Если бы любая другая цивилизация во вселенной натолкнулась бы на эти сигналы, она смогла определить наше присутствие во вселенной. Поэтому это хорошая причина, чтобы начать искать признаки существования внеземной разумной жизни по следам от инопланетных технологий.

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В галактике Млечный путь около 40 миллиардов планет размером с Землю находятся в так называемой обитаемой зоне, то есть на достаточном расстоянии от звезды, чтобы на поверхности не было слишком жарко или слишком холодно, а вода могла существовать в жидком состоянии. И Млечный путь тоже лишь одна из 100 миллиардов галактик во вселенной. Поэтому трудно представить, чтобы Земля была единственной планетой, на которой смогла появиться разумная форма жизни. Однако, поиски других цивилизаций сталкивается с проблемами, которые NASA теперь надеется решить.

При поддержке Конгресса США космическое агентство собирается провести конференцию на тему создания «наиболее перспективных направлений исследований» с целью выявить развитые внеземные формы жизни. Это поможет направить инвестиции в будущем, а также наладить партнерское сотрудничество с частными компаниями в этих усилиях.

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Технологические следы, поисками которых будут заниматься ученые, будут иметь в основном вид коммуникационных сигналов: радио - или лазерного излучения, например. На протяжении последних лет было несколько открытий, которые вызвали всеобщее возбуждение. Одним из них было обнаружение коротких радиосигналов, которые поступали из глубокого космоса и чей источник установить не удалось. Интерес возрос еще больше, когда оказалось, что один из этих сигналов повторяется.

Другое удивительное явление – это обнаруженная загадка звезды KIC 8462852, которую также называют «внеземной мегаструктурой» возле звезды. Наблюдатели указали на странное углубление в свете звезды, что может указывать на какую-то огромную структуру, которая проходит мимо нее. Одним из объяснений послужило предположение, что другая цивилизация построила огромную станцию, чтобы выкачивать энергию из звезды. Ученые же почти точно уверены, что пришельцы здесь ни при чем. Но увлечение такими находками указывает на интерес людей к выявлению внеземных цивилизаций.