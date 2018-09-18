В Чехии собака нашла клад бронзового века

Среди исторических артефактов, обнаруженных собакой, оказались бронзовые серпы, наконечники копий, топоры и несколько браслетов.

Житель чешской деревни Костелецки Горки на севере страны гулял с собакой, как вдруг та начала яростно рыть землю.

Оказалось, псу удалось набрести на клад из более 20 предметов, произведенных около трех тысяч лет назад, сообщает Radio Praha.

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Среди исторических артефактов, обнаруженных собакой, оказались бронзовые серпы, наконечники копий, топоры и несколько браслетов.

По словам историков, откопанные псом вещи были изготовлены представителями урнопольской культуры. Они зарывали в землю керамические урны с прахом умерших, а также прятали клады в труднодоступных местах – побережьях рек и заболоченных землях. Археологи считают, что это были подношения богам.

По словам археолога Мартина Бекова, его коллегам крупно повезло, что найденные на севере Чехии предметы оказались целыми и хорошо сохранились.

"Это значит, что работать с ними будет гораздо проще", — отметил Беков.