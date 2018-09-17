К 2025 году 52% рабочих мест займут роботы, но волноваться людям не стоит - аналитики

Профессионалам будущего придется развивать новые навыки и получать иные компетенции, чем те, которыми обладают современные специалисты.

К 2025 году 52% рабочих задач будут выполнять роботы, однако волноваться людям, по мнению исследователей, не стоит.

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) под названием "Будущее профессий-2018", который в основном посвящен роботизации промышленности и других секторов экономики, пишет Naked Science.

В ходе исследования авторы доклада опросили директоров по персоналу и руководителей старшего звена различных компаний по всему миру, владеющих 70% глобального производства.

Читайте такжеОчень скоро вы вдруг станете лишним: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами

Как предполагают аналитики, к 2025 году 52% рабочих задач будут выполнять роботы. Однако волноваться людям, по мнению исследователей, не стоит. Резкий рост уровня роботизации просто переопределит задачи для человека. Профессионалам будущего придется развивать новые навыки и получать иные компетенции, чем те, которыми обладают современные специалисты. Согласно подсчетам ВЭФ, стремительные изменения в технологиях могут создать около 133 миллионов новых ролей для автоматизированных машин - вместо существующих ныне 75 миллионов.

В докладе также указано, что сейчас машины уже активно заменяют собой специалистов, работающих в сфере бухгалтерского учета, в промышленности, почтовом сервисе и секретарском деле.

Те же профессии, которые требуют "человеческих навыков", напротив, станут востребованнее в ближайшее время. Речь идет о работе в сфере продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Спрос на таких специалистов будет расти по мере дальнейшего развития электронной коммерции и соцсетей.

Исследователи отмечают, что основной задачей для профессионалов станет собственная переквалификация, получение специфических компетенций, особенно в областях, требующих творческого подхода, критического мышления и умения коммуницировать. Развивать все необходимые навыки людям придется самостоятельно.

Читайте такжеЭксперты: роботизация приведет к росту рабства и торговли людьми в бедных странах

Аналитики считают, что первыми отраслями, в которых произойдет переквалификация рабочих, станут авиация и туристический бизнес. К 2022 году эти отрасли экономики будут иметь профессионалов, адаптированных к новым условиям.

ВЭФ - неправительственная организация из Швейцарии, которая рассматривает наиболее важные экономические мировые вопросы. Ежегодно организация собирает встречи в Давосе, где присутствуют политические лидеры, предприниматели и журналисты. Вместе они обсуждают актуальные проблемы.

Ранее УНИАН сообщал, что от 400 до 800 миллионов работников по всему миру к 2030 году могут потерять свои рабочие места, потому что их заменят роботы или процессы автоматизации.

Рабочие места могут потерять люди как в развитых, так и в развивающихся странах. В зоне риска оказались сотрудники бэк-офисов, машинные операторы, работники сетей фаст-фуда и те, кто занимается кредитованием. Меньше, всего пострадают сферы, связанные с управлением персоналом и социальным взаимодействием.