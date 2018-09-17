В США разработали новую военную рацию, которая крепится на зубы

Система по-новому передает звук в ухо солдата.

Вооруженные силы США рассматривают возможность закупки для своих солдат новой беспроводной системы связи, у которой нет наушника. Вместо этого она крепится на крайние зубы.

Как пишет Military Times, технологию разработала калифорнийская компания Sonic Technologies. Она получила название Molar Mic. Это уменьшенная форма традиционной ушной гарнитуры, которая вместо уха крепится на челюсть. Устройство позволяет избежать ношения очевидных микрофона и наушников на голове.

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Зато в нем есть крошечный микрофон и динамик-передатчик для того, чтобы военный мог слышать, что ему говорят. Molar Mic использует зубы и челюстную кость в качестве резонатора, через который передается звук в ушной канал.

Разработчики говорят, что новое изобретение позволит поддерживать коммуникацию даже в чрезвычайно сложных условиях, при которых обычно радиосвязь между солдатами разрывалась. Помещенное на зубы устройство использует человеческое тело для блокировки внешнего шума. Кроме того, сокращается вес оборудования, которое нужно носить на голове.

Департамент Обороны США выделил 10 миллионов долларов на завершение разработки технологии. Хотя первые образцы новых военных средств связи уже были опробованы «в поле». 131 спасательная бригада национальной гвардии США в Калифорнии использовала их во время спасательных операций, когда Хьюстон в штате Техас пострадал от урагана «Харви».