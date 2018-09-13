iPhone Xs Max против Samsung Galaxy Note 9: придется выбирать между «монобровью» и стилусом

Оба флагманских смартфона настолько мощные, что сравнивать их становится все труднее.

Вчера вечером Apple показала миру свой самый большой за всю историю смартфон - iPhone Xs Max.

На его огромном экране размером в 6,5 дюйма могли бы поместиться два аппарата, которые Стив Джобс впервые представил в 2007 году.

Более того, это один из крупнейших и самых дорогих телефонов на рынке, цена которого начинается с 1099 долларов. Вполне оправданно было бы считать, что «яблочный» Max – это ответ на популярную серию Galaxy Note от южнокорейского гиганта Samsung. Новейшая модель в серии была выпущена в августе под номером «9» и имела 6,4-дюймовый экран.

Издание Bloomberg решило сравнить характеристики флагманских смартфонов от ожесточенных конкурентов в мире мобильных устройств.

Вес и размер

Samsung Galaxy Note 9 легче, чем его «яблочный» конкурент. Он весит всего 201 грамм, в то время как устройство от Apple на 7 грамм тяжелее. Впрочем, новый iPhone на 13% тоньше. Не в последнюю очередь виноват в этом стилус – S Pen – который Samsung прячет в рамке своего телефона. Впрочем, аксессуар подчеркивает ключевое различие между продуктами двух компаний. Для многих пользователей он даже важнее, чем разница в размере экрана или его толщина. S Pen можно использовать, чтобы писать в смартфоне от руки, создавать заметки и для точной навигации по интерфейсу Note 9. В мире Apple эта роскошь доступна лишь пользователям конкретных моделей iPad.

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Экран и дизайн

Еще одно важное отличие касается уже знаменитой «выемки». На верхнем конце новых iPhone есть небольшое углубление в экране, где расположены фронтальная камера и другие сенсоры. Некоторые производители смартфонов на Android повторили этот дизайн в своих продуктах, но Samsung – нет. Поэтому экран новеньких Note 9 – это идеальный прямоугольник. Несмотря на то, что «выемка» навредила продажам iPhone X в свое время, компания все равно оставила эту «фишку» и в новой модели. Поэтому ее наличие остается отличительной чертой между последними устройствами Apple и Samsung. Под стеклом каждый со смартфонов использует различные версии одной и той же технологии – OLED вместо LCD. Поэтому и iPhone Xs Max, и Samsung Galaxy Note 9 могут похвастаться очень контрастным изображением с глубоким уровнем черного.

Особенности и безопасность

И Apple, и Samsung, поместили на задней стороне своих смартфонов две камеры с широкоугольной и телефотографической линзами, каждая из которых делает снимки с разрешением 12 мегапикселей. Это позволяет пользователям делать очень четкие фото с дальнего расстояния, а также изменять фокус, размывая задний план, что раньше могли делать только профессиональные фотоаппараты. Оба производителя, конечно же, будут утверждать, что их технология обработки фото лучше и что с ее помощью можно сделать более качественные фото. Но для большинства пользователей разница слишком незначительна, чтобы это как-то повлияло на масштабы продаж.

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Поскольку смартфоны теперь не только средство связи, но и наши кошельки или карманы для, например, авиабилетов, биометрическая защита стала важной чертой, которая влияет на то, насколько продукт привлекателен для покупателей. Здесь Samsung продолжает использовать сенсоры отпечатков пальцев наряду со сканерами лица и радужки глаза, чтобы защитить доступ к устройствам. Однако, Apple полностью перешел на Face ID, удалив вместе с единственной кнопкой на смартфоне и сканер отпечатков пальцев. iPhone предлагает только одно решение биометрического защиты, но технология уже показала себя достаточно эффективной и точной. Apple утверждает, что iPhone Xs Max будет распознавать лица значительно быстрее, чем предыдущий продукт. И это может отразиться на продажах.

Экосистема

Иногда ответ на вопрос о том, стоит ли переходить с Samsung на Apple или наоборот, кроется в том, готов ли пользователь снова купить все свои любимые программы. И будут ли они доступны вообще. В выборе между Note 9 и iPhone Xs Max это тоже важно.

Однако, экосистема iOS недавно расширила свой и без того широкий каталог программ, в котором есть также много приложений с инструментами добавленной реальности. Можно, например, виртуально расставить мебель у себя дома и посмотреть, какой это будет иметь вид. Большой экран нового iPhone сделает инвестирование в приложения добавленной реальности еще более привлекательным. Далеко не все на Android могут достичь такого же результата.

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Однако, Note 9 может сделать нечто, чего не может сделать его главный конкурент. Он может повторить функции PC. С помощью специального кабеля его можно подключить к монитору, а затем запускать программы также, как на домашнем или офисном компьютере. Мышку и клавиатуру можно подключить с помощью Bluetooth. Впрочем, работать все же придется с Android, который не сравнится с Microsoft Windows. Однако, этого может быть достаточно для людей, которые хотят одно устройство, способное выполнять большинство задач. Это инновационная и мощная «фишка», которую Samsung воплотил очень хорошо.

«Лошадиные силы» под капотом

Сравнение смартфонов Apple и Samsung всегда рано или поздно доходит до сравнений различных аспектов их производительности. Здесь появляются цифры о том, насколько эффективно и быстро работает операционная система, оперативная и физическая память, а также различные установленные приложения. Впрочем, флагманы Apple и Samsung работают на грани того, что кремниевый процессор вообще может предложить мобильным устройствам. Благодаря этому, кстати, Samsung и смог воплотить свою технологию ПК на телефоне.

Впрочем, интеграция программного обеспечения с аппаратным у Apple гораздо теснее, чем у Samsung. Калифорнийская компания сама разрабатывает свое оборудование, свои процессоры, операционную систему, а также требует от разработчиков ПО строго придерживаться требований и инструкций. Исторически сложилось так, что это дает определенное преимущество iPhone-ам в измерении производительности.

Впрочем, большинство пользователей не заметят разницы между скоростью Note 9 и iPhone Xs Max. А если и заметят, то она будет настолько незначительной, что вряд ли кто-то будет опираться на этот фактор при выборе нового телефона.

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Цена и вердикт

Samsung Galaxy Note 9 стартует с отметки в 1000 долларов, в то время как новенький iPhone Xs Max обойдется на 99 долларов дороже. Впрочем, если захочется смартфон с большим объемом физической памяти, придется выложить сумму побольше. Оба устройства дорогие и очень мощные. Они представляют самые передовые достижения в мобильной компьютерной технике и дизайне. А разница между ними не будет очевидной для большинства тех, кто ходит по магазинам.

Впрочем, более тонкий дизайн iPhone, скурпулезность Apple в обновлении своего программного обеспечения, система обработки изображений, более широкая экосистема устройств могут убедить покупателей отдать предпочтение «яблочникам». С другой стороны Samsung делает акцент на чистой производительности, оснащает свои смартфоны S Pen и предлагает технологию, которая позволяет превратить телефон в ПК. И это может склонить на сторону компании пользователей, которые ищут мощный инструмент в первую очередь.

Впрочем, флагманы Samsung и Apple предлагают самые передовые технологии в отрасли. Поэтому когда покупатель будет стоять перед магазинной полкой, его выбор, скорее всего, будет определять ответ на вопрос: «Чего больше хочется: золотой смартфон с выемкой на экране или розовый со стилусом?».