Apple может представить новый Iphone в неожиданном цвете - СМИ

Возможно, новый цвет будет называться "шоколад".

Мир тревожно ждет долгожданную пресс-конференцию Apple, которая состоится 12 сентября в театре Стива Джобса, поэтому в СМИ ходят разнообразные утечки о новинках.

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Так, один из цветов нового 6.1-дюймового iPhone может выйти в оттенке коричневого цвета, передает ТСН со ссылкой на mashable.com.

Такие выводы напрашиваются из-за фотографии с несколькими якобы SIM-лотками из одного из трех iPhone, которые, как ожидается, будут представлены сегодня. Цвета, по крайней мере за изображениями, включают серый, серебристый, красный, синий и особенно интересный оттенок - коричневого цвета.

Юзеры рассуждают о том, что, конечно, даже если это будущий настоящий цвет, то Apple не собирается называть его "коричневым". Вероятно, он будет переименован во что-то сложнее, например, "шоколад".