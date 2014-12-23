За ближайшие 35 лет население Земли вырастет до 9,76 млрд человек – эксперты

За ближайшие 35 лет, согласно прогнозам, население планеты вырастет до 9,76 млрд человек.

Такие данные привел в Ганновере немецкий фонд ”Население Земли” (Stiftung Weltbevlkerung), передает ТАСС.

Население Земли в 2014 году выросло примерно на 80 млн человек.

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По оценке фонда, к 1 января 2015 года в мире будут жить почти 7,3 млрд человек. Из них примерно 10% составят европейцы, 15% - выходцы из стран Африки, 60% - государств Азии.

За ближайшие 35 лет, согласно прогнозам, население планеты вырастет на 34%, - до 9,76 млрд человек, причем к 2050 году число европейцев сократится до 7,5% от общей численности населения.