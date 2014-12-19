Le Monde: Мнения европейцев о том, как вести себя с Россией, разделились

Об этом пишет Жан-Пьер Струбан в своей статье, которая называется «Мнения европейцев о том, как вести себя с Россией, разделились», опубликованной во французской газете Le Monde.

Встретившись в Брюсселе в четверг 18 декабря, главы государств и правительств двадцати восьми стран-членов ЕС обсуждали возможную стратегию поведения с Москвой. Она должна быть «решительной и ответственной», утверждал Дональд Туск, новый польский председатель Европейского совета. Она должна быть направлена на «радикальное изменение поведения России в отношении остального мира», заявила верховный представитель ЕС Федерика Могерини. Ее высказывания порадовали сторонников жесткой позиции, но вызвали недовольство других делегатов, которые считают подобные формулировки нежелательными. Хотя, по ее словам, сейчас появились признаки того, что президент России Владимир Путин стал более открытым.

«Я бы предпочел говорить о перспективе выхода из кризиса», – сказал, в свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд в конце вечера, добавив, что он четко видит «начало этого процесса». «Мы самым решительным образом осуждаем поведение России в Украине, но необходимо вести диалог», – заключил г-н Юнкер, который рассчитывает, по его словам, на то, что его «долгие отношения» с российским президентом «принесут пользу».

Париж и Берлин за «деэскалацию»

Представители 28 стран-членов ЕС решили не поднимать вопрос о санкциях, отметив лишь, что они готовы его обсудить, «если это будет необходимо», и утвердив, не настаивая, новый аспект санкций, касающийся запрета на инвестиции в Крыму, о чем давно уже было решено. На этой стадии не может быть никакого смягчения или ужесточения предыдущих планов. В обоих случаях решение должно приниматься единогласно, а это, несомненно, сейчас невозможно.

Санкции будут точно действовать до июня, но французские и немецкие власти говорят о возможной «деэскалации», если Москва действительно начнет соблюдать условия Минского договора, заключенного в сентябре. Это касается режима прекращения огня, соблюдения границ и демаркационной линии, освобождения пленных, но также и закона о децентрализации. «В санкциях нет смысла без привязки к политическому процессу. Если тон российских властей станет менее отрицательным, мы снова обсудим этот вопрос», – объяснил один из дипломатов. Взамен на «суверенность и территориальную целостность» Украины Москва получит настоящее сотрудничество, поскольку главная цель «быть с Россией, а не против России», – поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Выполнить условия Минского договора

«Не слишком оптимистично, но реалистично», по мнению г-на Туска, нужно выработать настоящую европейскую стратегию поведения с Москвой. Этот вопрос должны обсудить в марте. Тем временем, французские и немецкие власти собираются действовать очень быстро. Они надеются, что «контактная группа», в которую входят представители России, Украины, сепаратистских сил и ОБСЕ, на выходных смогут разработать соглашение, которое позволит по-настоящему выполнить условия Минского договора. Сразу же после этого Олланд и Меркель проведут телефонные переговоры с президентом Путиным и его коллегой Петром Порошенко.

Порошенко уверен, учитывая заключения, сделанные на саммите, что «ЕС и его государства-члены готовы продолжать оказывать содействие и поддержку в процессе реформ в Украине». Но его призывают к тому, чтобы он превратил свои обещания в действия, начав по-настоящему менять организацию своей страны. Что касается суммы, которой не хватает для того, чтобы избежать дефолта в Украине, ему придется еще немного подождать, чтобы узнать ответ на этот вопрос. В четверг, очевидно, никто особо не хотел обсуждать эту тему.