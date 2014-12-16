В Сети появились фото гигантской медузы

Эта удивительная существо населяет преимущественно Желтое и Восточно-Китайское моря, передает ТСН.

Медузы могут достигать до двух метров в диаметре и весить до 200 кг. Размер этого существа в 100 раз превышает размер средней медузы.

Они могут болезненно ужалить, но не могут серьезно навредить человеку.

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Медуза настолько огромная, что фотограф казалась карликом на ее фоне.

"Мы должны уважать и защищать природу, которая окружает нас, я считаю, что это - наш долг ради будущего нашей планеты", - убеждена фотограф.