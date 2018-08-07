Поставщик чипов для iPhone остановил несколько заводов из-за вирусной атаки

Вирус быстро распространился после подключения к внутренней сети компании во время установки программного обеспечения для нового оборудования.

Тайваньская компания TSMC, которая является единственным поставщиком чипов для iPhone, остановила работу нескольких заводов-за вирусной атаки.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что вирус очень быстро распространился после подключения к внутренней сети компании во время установки программного обеспечения для нового оборудования.

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Проблему быстро ликвидировали, однако степень заражения на атакованных заводах разная: часть заводов сразу возобновила свою работу, часть вернется к рабочему процессу чуть позже.

Производитель уже сообщил об этом своих клиентов и в течение следующих нескольких дней предоставит каждому из них детали дальнейшей совместной работы. Представители компании ожидают задержку поставок и дополнительные расходы в связи с инцидентом.

Отмечается, что это первый случай, когда вирусная атака коснулась производственной линии, хотя вирусы атаковали компанию и раньше.

Напомним, TSMC является поставщиком микросхем для таких компаний, как AMD, Nvidia, Qualcomm, Intel. В мае этого года производитель приступил к созданию чипов A12 для новых моделей смартфонов Apple.