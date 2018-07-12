Apple готовит масштабное обновление линейки продуктов - СМИ
Компания Apple приготовила масштабное обновление линейки продуктов.
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Об этом сообщает MacRumours, ссылаясь на доклад аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, известного своими связями с поставщиками американского производителя, передает kommersant.ru. Согласно его прогнозу этой осенью поклонники продукции Apple получат возможность купить новые модели iPhone, iPad, Mac mini, MacBook, iMac, AirPods и Apple Watch.
Apple работает над производством трех новых моделей iPhone. Две из них получат OLED-экраны диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а третья - бюджетная модель - будет оснащена LED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма. Еще одно различие между моделями - камеры: более дорогие модели будут оснащены двойной основной камерой, а бюджетная - обычной. При этом все новые смартфоны компании получат функцию распознавания лица Face ID и будут работать на улучшенном процессоре A12.
Также этой осенью должны быть представлены две новые модели планшетов iPad Pro. Их дизайн будет схож с iPhone X - дисплей будет покрывать всю площадь устройства, кнопка «Домой» исчезнет, а Touch ID будет заменено Face ID. Диагональ экрана одной модели составит 11 дюймов, другой - 12,9 дюйма.
MacBook и MacBook Pro обновят лишь внутренне - в них появятся улучшенные процессоры. Дизайн же ноутбуков Apple останется практически тем же. Зато компания намерена выпустить новую версию Mac Mini, который не обновлялся с момента своего выпуска в 2014 году. По данным Минг-Чи Куо, Mac Mini получит, по крайней мере, новый процессор. А у моноблоков iMac помимо процессора будет значительно улучшен дисплей.
Сразу несколько обновлений получат беспроводные наушники AirPods: у них будет улучшена работа беспроводной связи, появится функция общения с голосовым помощником Siri, а также возможность беспроводной подзарядки от AirPower, которую Apple хотела выпустить еще год назад. Кроме того, ранее Bloomberg сообщал, что у наушников AirPods может появиться функция шумоподавления и водонепроницаемости. При этом в продажу новые AirPods и станция подзарядки AirPower должны поступить позже других новинок.
Наконец, осенью должны быть представлены две новые модели «умных» часов от Apple. Их главное отличие - больший экран по сравнению с предыдущим поколением Apple Watch. Модель шириной 39,9 мм будет оснащена дисплеем диагональю 1,57 дюйма, а более крупная модель шириной 45,2 мм - 1,78 дюйма. Это примерно на 15% больше нынешних моделей.