Бермудский треугольник: ученые нашли новое объяснение аномалий в Атлантике

Существуют разные гипотезы, объясняющие эти аномалии, вплоть до проделок инопланетян и жителей Атлантиды. Ученые, впрочем, придерживаются более прозаических объяснений.

Загадочный Бермудский треугольник в Атлантическом океане, ограниченный Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, всемирно известен исчезновением в нем самолетов и кораблей.

Существуют разные гипотезы, объясняющие эти аномалии, вплоть до проделок инопланетян и жителей Атлантиды, пишет Газета.Ru.

Ученые, впрочем, придерживаются более прозаических объяснений - например, они указывают на обилие в этой области отмелей, а также частого появления штормов и циклонов, что вызывает проблемы с навигацией.

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Впервые о Бермудском треугольнике в прессе заговорили в 1950-м, а свое название он получил с подачи писателся Винсента Гаддиса в 1964 году. С тех пор между скептиками и сторонниками существования аномальных явлений ведутся ожесточенные споры о причинах исчезновений в этом регионе кораблей и самолетов.

Команда исследователей из Саутгемптонского университета в Великобритании нашла новое объяснение исчезновению кораблей в Бермудском треугольнике. По их мнению, во всем виноваты 30-метровые «волны-убийцы».

«Несомненно, в этой области зарождаются высокие волны, — уверен океанограф Саймон Боксалл, один из членов команды. — Они появляются везде, где происходит несколько штормов одновременно».

Такие волны очень крутые и высокие, они выглядят как стена воды и появляются неожиданно, поясняют эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США. К ним, например, предрасположены определенные регионы Южной Африки, где их порождают штормы, приходящие из Индийского, Южного и Атлантического океана. По словам Боксалла, там на протяжении многих лет наблюдались похожие исчезновения кораблей и самолетов.