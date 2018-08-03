В 2019 году NASA может полностью отказаться от российских "Союзов" для запуска астронавтов на МКС

На апрель намечен первый пилотируемый полет корабля компании SpaceX, на середину 2019 года - аналогичный полет Boeing, сообщила NASA.

Уже в 2019 году Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) может отказаться от использования российских космических кораблей "Союз" для запуска астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

В четверг, 2 августа агентство опубликовало план запуска двух американских пилотируемых кораблей частных компаний, пишет DW.

Читайте такжеNASA опубликовало аудиохроники легендарной миссии Apollo 11

Согласно этому документу, на апрель 2019 года намечен первый пилотируемый полет космического корабля компании SpaceX Илона Маска. В середине 2019 года планируется осуществить аналогичный запуск пилотируемого корабля американской компании Boeing, который также может доставлять на орбиту астронавтов NASA.

SpaceX и Boeing участвуют в программе Национального аэрокосмического агентства по созданию частных кораблей для доставки астронавтов на МКС. На ее реализацию выделено 8 миллиардов долларов. В настоящее время экипажи на МКС доставляются только на российских "Союзах".