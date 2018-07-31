В Китае презентовали семидюймовый смартфон Honor Note 10

При этом дисплей новинки обошелся без выреза в верхней части.

Компанія Huawei презентувала в Китаї свій новий флагманський смартфон Honor Note 10 з семидюймовим AMOLED екраном.

При этом дисплей новинки обошелся без выреза в верхней части, которая стала популярной у многих производителей, пишет "Новое время" со ссылкой на GSMArena.

Также у экрана отмечается разрешение Full HD+ и поддержка стандарта HDR10. Аппаратной основой стал топовый фирменный процессор Kirin 970, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Отдельно производитель отмечает систему жидкостного охлаждения THE NINE.

Новый смартфон поддерживает фирменную технологию GPU Turbo, но также предлагает новую функцию CPU Turbo. Оба усовершенствования программного обеспечения работают вместе, чтобы сформировать режим Double Turbo, который можно запустить нажатием специальной аппаратной кнопки внизу.

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Двойной модуль задней камеры Honor Note 10 получил основной сенсор на 24 Мп и дополнительный — на 16 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 13 Мп с диафрагмой f / 2.0. В любом режиме съемки доступно распознавание сцены при помощи искусственного интеллекта. Аппаратная кнопка для функции Double Turbo может использоваться в качестве затвора.

Телефон поставляется с операционной системой Android 8.1 Oreo из коробки, вместе с надстройкой EMUI 8.2. Он питается от массивной батареи 5000 мАч. Также гаджет поддерживает Super Charge, поэтому огромная батарея может быть заряжена довольно быстро. При этом Note 10 лишился аудиоразъема 3,5 мм, то есть слушать музыку во время зарядки будет сложнее.

В Китае стоимость Honor Note 10 стартует от 2799 юаней, то есть $402 за версию 6GB/64GB. $468 просят за версию 6+128 ГБ, а топовая модификация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в $527. Модель Huawei Honor Note 10 выпущена в цветах Midnight Black и Phantom Blue, смартфон уже доступен для предварительного заказа в Китае. Фактические поставки начнутся 31 августа.