"Мегаскорость оказалась ложью": покупатели массово возвращают дорогие MacBook Pro 2018

Судя по всему, в Apple разрабатывали дизайн MacBook Pro 2018 без оглядки на такую мощность и температурные режимы, которые при этом будут.

Фанаты Apple массово возвращают свои дорогие новые MacBook Pro, в которых стоит процессор Intel's Core i9 из-за того что их заявленная “мегаскорость” оказалась фактически ложью маркетологов Apple.

Об этом сообщает Designtalk.club. Оказалось, что счастливые владельцы новеньких MacBook Pro 2018 года выпуска имеют серьезные проблемы с достижением заявленной скорости в 2.9 GHz – прежде всего из-за того, что система охлаждения банально не справляется с тем количеством тепла, которое выдает Core i9.

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Фактически, единственный способ достичь заявленной скорости – это положить ваш 2018 MacBook Pro в холодильник. По крайней мере это сделал один из пользователей Dave Lee и показал на своем YouTube канале the Dave2D.

Оказалось, что до того как попасть в холод, 2018 MacBook Pro работал хуже, чем 2017 MacBook Pro с процессором Core i7.

Как только температура на 2018 MacBook Pro поднимается, Core i9 автоматически сбрасывает скорость. И только после попадания в холодильник ситуация улучшается.

На Reddit уже появилось немало отзывов от пользователей, которые либо возвращают купленные, или отказываются от уже заказанных ноутів.

При этом Lee пошел дальше и сравнил Core i9 8950HK в 2018 MacBook Pro с менее мощным Core i7 8750H в ноуті Gigabyte Aero 15X. Что же получилось в результате – видно на рисунке снизу.

Как отмечает издание, судя по всему, дизайнеры Apple явно дали маху и разрабатывали дизайн MacBook Pro 2018 без оглядки на такую мощность и температурные режимы, которые при этом будут.

Ранее сообщалось, что Apple решила проблему с новым MacBook Pro, который приходилось охлаждать в морозильнике.