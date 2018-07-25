Apple решила проблему с новым MacBook Pro, который приходилось охлаждать в морозильнике

Покупатели обнаружили, что новый MacBook работает медленнее, чем его предшественники. Одним из вариантов решения проблемы было поместить ноутбук в морозильную камеру.

Компания Apple принесла извинения покупателям нового MacBook Pro за то, что ноутбук нагревается и из-за этого работает медленнее, чем предыдущие модели.

Как передает Meduza, в компании заявили, что проблема была связана с тем, что в программном обеспечении отсутствовал некий "цифровой ключ" - из-за этого компьютер при высоких температурах слишком сильно занижал тактовую частоту процессора.

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Apple сообщила, что проблема решена с выходом обновления для операционной системы macOS - High Sierra 10.13.6.

Apple продает новые модели профессиональных ноутбуков MacBook Pro с середины июля. Пользователи обнаружили, что производительность нового MacBook Pro с процессором Intel i9 падала под высокой нагрузкой — до такой степени, что он начинал работать медленнее предыдущей модели. Одним из вариантов решения проблемы было поместить ноутбук в морозильную камеру.

Как сообщал УНИАН, ранее Apple наняла инженера из Google для усовершенствования Siri.