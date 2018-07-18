Мегхалайский век: ученые дали официальное название нашей эре

Новая эра, в которой живут современные люди, получила название мегхалайской.

Геологи выделили последние 4200 лет в отдельный период развития планеты Земля.

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Международную геохронологическую комиссию.

Новая эра, в которой живут современные люди, получила название мегхалайской. Точкой отсчета новой эпохи стала мегазасуха, уничтожившая несколько древних цивилизаций по всему миру.

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Также на международной геохронологической шкале появятся северогриппианский и гренландский периоды, которые вместе с мегхалайским станут частью эпохи галоцена, которая началась 11700 лет назад.

Тем не менее некоторые представители научного сообщества обеспокоены таким решением и не уверены в том, что климатические изменения, взятые в качестве разделителей для трех новых временных промежутков, действительно оказали глобальное влияние на развитие планеты.