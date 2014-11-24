Apple выпустила ряд важных обновлений для своих операционных систем

Об этом говорится в 51 выпуске информационной программы "Новости Apple".

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Это первый апдейт для настольной операционной системы, ставшей самой популярной среди пользователей компьютеров Apple.

Также сообщается, что спустя месяц после релиза iOS 8.1.1 Apple распространила накопительное обновление операционной системы направленное на устранение ошибок. Скачать апдейт юзеры могут уже сейчас, зайдя в настройки устройства.

Кроме того в выпуске говорится, что состоялся релиз технического обновления для Apple TV. Прошивка традиционно рекомендуэтся для установки всем пользователям яблочно-мультимедийного продукта.