Глава Blue Origin Безос рассказал о планах колонизации Луны

Вместе с NASA Безос намерен построить аппарат для исследования возможности организовать производство и обеспечение условий для жизни человека на Луне.

Американский миллиардер, глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос планирует создать поселения людей на Луне в течение ближайших ста лет.

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Безос сообщил, что готов сотрудничать с NASA и Европейским космическим агентством, но справится и без государственных структур, сооющает Новое время со ссылкой на New York Post.

Джефф Безос говорит, что его частная космическая компания Blue Origin создаст лунную колонию для поселенцев и тяжелой промышленности в течение десятилетий. В долгосрочной перспективе он хочет, чтобы поселенцы жили и работали и на астероидах.

"Земля - ​​не очень хорошее место для тяжелой промышленности. Это удобно для нас прямо сейчас. Но в недалеком будущем - я говорю о десятилетиях, может быть, через 100 лет - будет легче делать много вещей, которые мы сейчас делаем на Земле, в космосе, потому что там будет много энергии", - сказал Безос в интервью на Международной конференции по развитию космоса.

С его точки зрения перенос части промышленности на Луну - единственный выход для населения Земли, учитывая растущие энергетические потребности и нагрузку на окружающую среду нашей планеты.

В рамках партнерства с NASA глава Amazon намерен построить аппарат, с помощью которого можно будет исследовать возможность организации производства и обеспечения условий для жизни человека на Луне. Аппарат сможет доставить на спутник Земли 5 тонн полезного груза. Такой аппарат может начать работать уже к середине 2020 годов. При этом компания Blue Origin готова работать над проектом и в одиночку.