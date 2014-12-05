Ученые нашли в мозгу млекопитающих 3D-компас

В итоге получилось выяснить, что непосредственно за счет такого «устройства» мыши способны много раз и с легкостью переворачиваться, менять курс, при этом, не теряя ориентацию в пространстве. Эксперты вставили в рамках эксперимента с мозг мышей импланты, и именно они дали возможность узнать, каким образом себя ведут клетки мозга, то есть нейроны при полете, сообщает globalscience.ru.

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Как оказалось, при разных поворотах головы в ход идут определенные клетки, которые реагируют на направление, и действуют, как компас. Помимо всего прочего, нейроны, которые обеспечивают внутреннюю GPS мозга, в знакомых местах активизируются, включая строго определенную карту местности.