Космический аппарат NASA вышел на орбиту планеты Марс
10:04, 22 сентября 2014Наука и IT
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Космический аппарат Национальной аэрокосмической администрации США (NASA) Maven после 10-месячного пути длиной 700 миллионов километров вышел на орбиту вокруг Марса.
REUTERS
По данным NASA, аппарат включил систему торможения утром 22 сентября, когда пролетал над северным полюсом планеты.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Диспетчеры полета в течение следующих шести недель настроят высоту и проверять научные инструменты Maven, впоследствии аппарат начнет зондирования верхних слоев марсианской атмосферы.
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Ученые предполагают, что атмосфера Марса может открыть тайну того, как сосед Земли изменил свой теплый и влажный в течение миллиардов лет климат на холодный и сухой. Ученые предполагают, что бывший влажный мир Марса мог иметь микробную форму жизни.
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