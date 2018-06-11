В Швейцарии пройдут выборы на блокчейне - СМИ

До введения eID проголосовать в Швейцарии на любых выборах и референдумах можно было лично или по почте.

В швейцарском городе Цугэ, столицы одноименного кантона, пройдут пробные муниципальные выборы с использованием технологии блокчейн.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Swissinfo.

Выборы проведут для проверки работоспособности запущенной в 2017 году швейцарской государственной системы eID. Голосование будет пробным и его результаты не станут обязательными.

Государственная система eID - элемент цифровой инфраструктуры Швейцарии, что позволяет голосовать с помощью мобильных устройств.

Кроме eID планируется разработать и внедрить полностью цифровые сервисы eGovernment, eVoting, eBanking, eHealth, eEducation и eCommerce.

До введения eID проголосовать в Швейцарии на любых выборах и референдумах можно было лично или по почте.

Напомним, в американском городке Рино, в штате Невада, начали заключать брачные союзы, используя технологию блокчейн.