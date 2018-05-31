В Саудовской Аравии создали робота, умеющего говорить на арабском (видео)

10:56, 31 мая 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Его учат самостоятельно двигаться и поддерживать диалоги, передает ТСН. Надеются, что в будущем робот сможет даже заменить преподавателя в университете.

Но разработчики еще должны исследовать, будут ли студенты воспринимать такого учителя.

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Теги: #робот#Саудовская Аравия