В Саудовской Аравии создали робота, умеющего говорить на арабском (видео)

В Саудовской Аравии создали робота, который умеет говорить на арабском и понимает местные диалекты. Разработчики надеются, что робот сможет преподавать для студентов.

К тому же робот понимает местные диалекты. Разработчики говорят, что это первый робот в мире, который имеет такие способности.

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Его учат самостоятельно двигаться и поддерживать диалоги, передает ТСН. Надеются, что в будущем робот сможет даже заменить преподавателя в университете.

Но разработчики еще должны исследовать, будут ли студенты воспринимать такого учителя.