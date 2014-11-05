Apple возглавила рейтинг самых инновационных компаний

Бесменным лидером рейтинга с 2005 года является Apple, говорится в 49 выпуске новостей Apple.

Также на этой неделе генеральный директор Apple Тим Кук посетил с рабочим визитом Китай. В интервью местному изданию топ-менеджер обсудил возможность запуска в стране платежной системы компании Apple Pay.

Читайте такжеСМИ: В России демонтировали памятник Стиву Джобсу за пропаганду гомосексуализмаВыступая на конференции The Wall Street Journal, Тим Кук ответил на вопрос, как долго смогут работать часы Apple Watch без подзарядки. Он не стал отвечать прямо, но сказал, что заряжать устройство надо каждый день.

Специалисты, разобрав новый iPad Air 2, обнаружили в устройстве модуль NFC, однако, как стало известно, компания ограничила его применение. Использовать планшеты для идентификации электронных меток или в качестве электронного кошелька не предоставляется возможным.