Астрономы заметили на Юпитере гигантское полярное сияние

Зонд Juno зафиксировал гигантские полярные сияния на Юпитере. Наблюдение позволило ученым выяснить, откуда атмосфера газового гиганта берет энергию для мощного свечения. Оказалось, что механизм формирования мощной авроры отличается от такового на Земле. Статья астрономов опубликована в журнале Nature.

Мощные полярные сияния, называемые дискретными, на нашей планете возникают из-за когерентного (синхронного) ускорения электронов за счет электрических потенциалов, направленных вдоль линий магнитного поля у полярных регионов. Сияния на Юпитере образуются за счет заряженных частиц, энергия которых больше, чем на Земле. По мнению ученых, это должно означать, что аврора на газовом гиганте формируется благодаря тем же самым механизмам. Однако новое исследование показало, что это не так.

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Наблюдения за сиянием на Юпитере производились с помощью детектора элементарных частиц и ультрафиолетового спектрографа, поскольку аврора на газовом гиганте видна только в УФ-диапазоне. Полученные данные анализировались группой ученых под руководством Барри Мока (Barry Mauk) из Университета Джона Хопкинса в США. Исследователи заметили, что электроны в магнитосфере разгоняются до энергии в 400 тысяч электронвольт (эВ). Это на порядок больше, чем на Земле, но вклад этих заряженных частиц в полярное сияние мал.

Ученые считают, что мощные юпитерианские авроры порождают не устойчивые, а хаотические и непредсказуемые процессы, при которых электроны разгоняются неравномерно. Будущие исследования должны подтвердить эту точку зрения.