Ученые прогнозируют, что 2014 год станет самым жарким в истории наблюдений

Об этом сообщило Национальное управление США по изучению океана и атмосферы, опубликовавшее результаты своего нового исследования, передает ТАСС.

В исследовании отмечается, что в октябре средняя температура на нашей планете достигла 14,74 градуса по Цельсию, оказавшись выше, чем когда-либо ранее. В 2014 году рекордные показатели температуры уже были зафиксированы в мае, июне, августе и сентябре. Январь, март, апрель и июль также были очень теплыми.

По подсчетам американских правительственных экспертов, первые 10 месяцев нынешнего года оказались самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура за это время составила 14,78 градусов по Цельсию.

Сотрудники Национального управления США по изучению океана и атмосферы убеждены, что в целом 2014 год побьет все предыдущие рекорды. "Единственный вопрос заключается в том, какой будет средняя температура", - считает руководитель Национального центра климатических данных в Эшвилле (штат Северная Каролина) Деке Арндт.

Читайте такжеВ суровых европейских зимах виновато таяние арктических льдовПо его словам, в 2013 году средняя температура на планете равнялась 14,52 градуса по Цельсию. В результате этого 2013 год оказался на четвертом месте по температурным показателям, начиная с 1880 года.

NASA, использующее несколько иные методы изучения погодных явлений, считает, что прошлый год стал седьмым в списке самых жарких за все время метеорологических наблюдений. По подсчетам космического ведомства США, в минувшем году средняя температура на Земле равнялась 14,6 градуса по Цельсию. Такая же средняя температура была зафиксирована в 2006 и 2009 годах.

В то же время Национальное управление по изучению океана и атмосферы и NASA сходятся во мнении о том, что девять из 10 самых жарких лет за всю историю пришлись уже на нынешнее столетие. По их подсчетам, абсолютный температурный рекорд принадлежит 2005 и 2010 годам.

Средняя температура в ХХI веке повысилась по сравнению с прошлым столетием на 0,6 градуса по Цельсию, а по сравнению с периодом 135-летней давности, когда ученые начали систематически записывать температурные показатели, - на 0,8 градуса.