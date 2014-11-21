Японцы хотят строить подводный город длиной в 15 км (фото)
По планам японской компании "Shimizu Corp" подводная станция сможет вмещать гостиницы, квартиры, торговые площади и до 5000 человек.
Станция будет иметь форму спирали и длиться от поверхности воды до норы на дне океана.
Проект, по прогнозам, обойдется в $ 26 млрд и займет пять лет. Некоторые технологии, необходимые для окончания станции, находятся на начальной стадии разработки, сообщает The Washington Post.
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Научно-исследовательская станция на дне структуры будет изучать способы добычи энергии из-под морского дна. Температурные колебания воды между различными частями структуры помогут добывать электроэнергию, передает ZN.ua.
Проект уже поддержали ряд исследовательских компаний, а также японские государственные учреждения.
"Это всего лишь проект нашей компании, но мы стремимся разработать технологию, которая позволила бы нам построить подводную жилую площадь", - сказал пресс-секретарь "Shimizu Corp" в интервью Wall Street Journal.