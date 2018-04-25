Только 16+: WhatsApp увеличивает минимальный возраст для пользователей из Европы

Это связано с введением новых правил о защите данных в ЕС в следующем месяце.

Популярный сервис обмена мгновенными сообщениями Whatsapp повышает минимальный возраст пользователей до 16 лет по всей Европе.

Как сообщает Sky News, пользователям мессенджера сейчас должно быть по крайней мере 13 лет, но компания внедряет более строгие правила в преддверии введения новых правил о защите данных в ЕС в следующем месяце.

Whatsapp, который принадлежит Facebook, в ближайшие недели предложит пользователям принять новые условия обслуживания и политику конфиденциальности, в которых будет просить европейских пользователей подтвердить, что они достигли по крайней мере 16 лет.

Однако неизвестно, как компания будет проверять данные, учитывая то, что Whatsapp сообщил, что не будет вводить новых правил, связанных с доступом к личной информации.

Как сообщал УНИАН, испанское агентство по защите данных (AEPD) оштрафовало Facebook и WhatsApp за нарушение закона о защите данных.

Напомним, британская компания Cambridge Analytica с помощью стороннего приложения использовала информацию о пользователях Facebook для создания их психологического портрета с целью дальнейшего воздействия на них. Компания занимается анализом данных в соцсетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной компании в США в 2016 году.