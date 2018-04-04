Ученые выяснили, зачем японские макаки принимают горячие ванны

У макак, которые купались в горячих источниках, уровень кортизола был на 20% ниже, чем у тех, кто пренебрегал подобным купанием.

Ученые из Киотского университета заявили о том, что японские макаки купаются в горячих источниках для того, чтобы снизить уровень стресса. В организме макак, которые купались в горячих источниках, снизился уровень кортизола, который также называют гормоном стресса.

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Как передает ZN.ua со ссылкой на Japan times, в ходе исследования ученые наблюдали за макаками из парка обезьян Дзигокудани. Японские макаки, которые известны также как снежные обезьяны, проводят очень много времени в горячих источниках зимой. Ранее исследователи предполагали, что они таким образом пытаются согреться. Новые же исследования показали, что пребывание в горячих источниках позволяет снизить уровень стресса, вызванный зимними холодами, и повысить шансы на выживание и размножение.

В 2014 году биологи наблюдали за 12 самками в возрасте от пяти до 24 лет. Период исследования включал в себя весну - с апреля по июнь, когда рождается потомство, а также осень - с октября по декабрь, когда проходит сезон спаривания. В это время исследователи замеряли уровень кортизола - гормона, отвечающего за формирование защитных реакций организма при внешних угрозах. Он активизирует работу мышц, снижая расход глюкозы, повышает артериальное давление, усиливает сердцебиение и влияет на многие другие функции.

Оказалось, что у макак, которые купались в горячих источниках, уровень кортизола был на 20% ниже, чем у тех, кто пренебрегал подобным купанием.

Как сообщал УНИАН, ранее в Японии ученые научили шимпанзе играть в "камень-ножницы-бумага".