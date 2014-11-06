Discovery в прямом эфире покажет съедение человека гигантской анакондой

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Hollywood Reporter

Испытать на себе, что значит быть проглоченным заживо огромной змеей, вызвался исследователь из США Пол Розоли (Paul Rosolie). Остаться невредимым во время эксперимента ему поможет специальный костюм.

Передача Eaten Alive («Съеденный заживо») будет продемонстрирована на телеканале 7 декабря 2014 года.

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Discovery Channel — международный спутниковый и кабельный телеканал, а также одноимённая телесеть. Стиль передач канала является научно-популярным. Вещание основано на документальных передачах о науке, технологии и истории.